Objectif victoires et préparation aux grands rendez-vous

Pour cette reprise officielle des compétitions internationales, le patron de la catégorie reine a choisi le rendez-vous péruvien pour régler les derniers détails et retrouver le rythme du très haut niveau :

Un test grandeur nature : Face à une concurrence internationale affamée, ce tournoi permet au champion de faire monter la pression et de reprendre ses repères de combat.

Cap sur les prochaines échéances : Ce retour à la compétition s'inscrit dans une feuille de route bien remplie pour Teddy Riner, toujours en quête de grands titres mondiaux.

La Guadeloupe derrière son champion !

Toujours aussi déterminé et porté par l'amour de son île natale, Teddy Riner prouve une fois de plus sa longévité exceptionnelle au sommet du judo mondial. Pour la Guadeloupe et toute la communauté ultramarine, chaque sortie du géant est un moment de fierté immense !