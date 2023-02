Le meilleur Judoka de l’histoire était de retour pour notre plus grand plaisir ! Teddy Riner a remporté Grand Slam ce week end à Paris. Une bonne façon pour lui d’aborder les JO de 2024 avec sérénité…

Un dernier tour de piste pour ce grand champion ? L’homme le plus titré de l’histoire du judo a signé son retour ce week end à Paris après s’être fait discret pendant près de 3 ans.

Celui qui affiche un palmarès impressionnant avec 10 titres de champion du monde et plusieurs titres de champion olympique a prouvé qu’il peut marquer l’histoire une fois de plus en vue des JO 2024.

Le Judoka a remporté ce week end le Grand Slam à Paris.

Dans une ambiance électrique et un public conquis, Teddy Riner a remporté tous ces combats.

Si il était inquiet avant la compétition à propos d’une éventuelle blessure avant les JO, il s’est très vite rassuré en montrant un très beau niveau de lutte.

Pour la finale il s’est retrouvé face au japonais Hyoga Ota.

Après 3 minutes de combat le décuple champion du monde à renversé son adversaire et décroche la médaille d’or dans ce tournoi de haute volée.

Comment l’athlète d’origine guadeloupéenne a résisté à la pression après une absence de longue durée ? Sa réponse en est très simple :

« On continue d'écouter le corps. Quand il y a une information qui dit 'aujourd'hui, on est moins bien et bien on lève le pied, ce n'est pas grave. Autrefois j'aurais dit : 'C'est être faible que de lever le pied, il faut continuer'. Non, aujourd'hui on fait de la qualité. »

Après cette victoire rassurante Teddy Riner a les yeux fixé sur les Jeux olympiques de Paris en 2024.

« Je n'ai pas envie de me louper, j'ai envie de réussir à la maison. J'ai envie d'aller chercher cette troisième médaille d'or olympique individuelle. »

Ses adversaires sont prévenus !