À 40 ans, le boss de la Team Carène Cycling Développement a bouclé sa toute dernière boucle sous les acclamations chaleureuses d'une foule immense venue lui rendre hommage tout au long du parcours.

Une sortie d'honneur pour une légende du peloton

Jusqu'au dernier kilomètre, le triple vainqueur de l'épreuve (2011, 2015, 2018) aura fait honneur à son maillot et à ses supporters :

Un final remarquable : Pour son ultime Tour, Boris Carène accroche une très belle 13ᵉ place au classement général, se battant avec la hargne qu'on lui connaît face à une jeune garde internationale survoltée.

L'émotion de tout un peuple : À Baie-Mahault, le passage sur la ligne d'arrivée a donné lieu à des scènes d'émotion intenses, saluant plus de vingt ans d'exploits, de victoires et de passion offertes au cyclisme antillais.

Côté course : C'est l'Américain Owen Cole (Québec en Vélo) qui remporte le maillot jaune de ce Tour de Guadeloupe 2026, succédant à un palmarès où le nom de Carène restera gravé à jamais.

Merci pour tout, Champion !

Triple vainqueur du Tour de Guadeloupe, vainqueur du Tour de Marie-Galante et de Guyane, Boris Carène laisse derrière lui un héritage immense et une source d'inspiration inépuisable pour toute la jeunesse cycliste des Outre-mer.