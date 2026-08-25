Dès son retour en Belgique, la formation compte mobiliser l'ensemble de sa communauté en lançant une vaste collecte de fonds en ligne afin d'apporter une aide directe et concrète aux enfants guyanais malades ou issus de familles en grande difficulté.

Un objectif ambitieux : plus de 15 000 euros pour les enfants

Pour donner un maximum d'écho à cet élan de générosité, l'équipe vise la barre des 50 000 abonnés sur son compte Instagram et espère récolter plus de 15 000 euros. Une somme précieuse qui servira notamment à financer la prise en charge médicale, les soins et l'accompagnement d'enfants gravement malades.

Forts de leurs expériences passées, où ils avaient déjà réussi à lever entre 10 000 et 15 000 euros pour soutenir deux opérations en Belgique, les coureurs et le staff espèrent cette fois faire encore mieux au profit des jeunes Guyanais.

« Il fallait faire quelque chose » : le cri du cœur de Wesley Van Dyck

Wesley Van Dyck, coureur et manager général de l'équipe, n'a pas caché son émotion face aux réalités du terrain : « Nous avons vu beaucoup de familles qui n’ont pas beaucoup de moyens. On s’est dit qu’il fallait faire une collecte de fonds en Belgique pour aider les gens ici. J’espère qu’on fera mieux pour les Guyanais ».

Une initiative inspirante qui prouve une fois de plus que le sport dépasse largement les frontières de la ligne d'arrivée et réaffirme les valeurs de solidarité, de partage et de fraternité qui font la beauté du cyclisme.

Un immense bravo à toute l'équipe de « Kings of the Flemish Mountains » pour ce geste fort et cette belle preuve d'amour envers la Guyane !