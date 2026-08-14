Organisé pour rompre l'isolement et dynamiser la vie de quartier, cet événement a permis de recréer du lien social et d'offrir un moment de respiration apprécié de toutes les générations.

Jeux, animations et partage au cœur du quartier

Tout au long de l'après-midi, les équipes encadrantes et les bénévoles ont proposé un programme riche et varié pour rassembler petits et grands :

Des activités pour tous : Ateliers ludiques, animations culturelles, jeux traditionnels et espaces d'échange ont rythmé la rencontre.

Rompre la solitude des aînés : L'initiative a offert une belle parenthèse aux séniors du quartier, heureux de partager un moment festif avec la jeunesse.

Renforcer le bien-vivre ensemble : Au-delà du divertissement, cette rencontre visait à retisser la cohésion sociale et la solidarité de proximité au sein de la communauté foyalaise.

La force du collectif et de l'entraide

Ces moments de rassemblement populaire rappellent l'importance des actions de terrain pour maintenir la chaleur humaine et le vivre-ensemble dans nos quartiers.