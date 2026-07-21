Comprendre le passé pour éclairer le présent

En remontant le fil de l'histoire, le parcours met en lumière la manière dont les représentations de « l'autre » se sont forgées au fil des siècles. L'exposition décortique les mécanismes qui ont conduit à la hiérarchisation des individus et à l'émergence des discriminations.

Mais loin d'être un simple regard sur le passé, il pousse chaque visiteur à interroger ses propres biais inconscients, à comprendre la différence entre un simple stéréotype, un préjugé et un acte discriminatoire sanctionné par la loi.

Un outil de transmission indispensable

Conçue comme un véritable espace de réflexion collective et de citoyenneté, cette exposition s'adresse à tous les publics, avec un accent particulier mis sur les jeunes générations et les scolaires.

Une belle initiative qui rappelle que la lutte contre l'intolérance et le racisme passe avant tout par la culture, la connaissance et le dialogue. Une visite essentielle pour faire reculer l'ignorance et promouvoir le vivre-ensemble.